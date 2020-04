Aulas seguem suspensas até maio no Estado

Decisão foi tomada diante das necessidades de prevenção contra a Covid-19

Salas vazias: aulas continuam suspensas em todo o Estado ©DIVULGAÇÃO

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) prorrogou até o dia 3 de maio a suspensão das aulas presenciais no Estado. A medida faz parte das ações de isolamento social adotadas para evitar a transmissão do novo coronavírus no Estado e foi publicada na edição desta terça-feira (1º) do Diário Oficial.





Conforme o decreto, a decisão levou em conta as necessidades de se ampliar a prevenção contra a doença, que já matou uma pessoa e contaminou outras 48.





A norma vale para a rede estadual, mas afirma que as escolas municipais e particulares também deverão observar o disposto pelo poder público.





O Governo paralisou as aulas no dia 23 de março, embora a Prefeitura de Campo Grande e alguns estabelecimentos privados já tivessem se antecipado e fechado as portas desde o dia 18. Inicialmente o prazo de validade da medida era de 15 dias, mas optou-se agora por estendê-lo.





Durante o afastamento, atividades continuam encaminhadas para os alunos à distância pelos professores.