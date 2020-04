ARTIGO| A fórmula contra o Coronavírus

Autor: Wilson Aquino*

O sofrimento das pessoas por conta do Coronavírus está chegando ao fim. Está com os dias contados. A cura está prestes a ser anunciada. Pesquisadores de vários países do mundo estão dedicando suas vidas em busca da fórmula da vacina contra o COVID-19. São profissionais de diversos níveis de formação, especialmente da área da saúde e que estão determinados a fazer a sua parte, com o apoio de governos e do povo, para encontrar logo a salvação.





Será o fim do poder desse vírus, inimigo invisível, que já ceifou milhares de vidas; que abalou o mundo, prejudicando enormemente sua economia com o fechamento de milhares de empresas e empregos; mudando hábitos e costumes dos povos, dos quais foram tiradas a liberdade de ir e vir.





E os dias de março de 2020 certamente entrarão para a história como “O período em que a Terra parou”. Obviamente não sabemos ainda o que está por vir e muito menos o tamanho dos estragos que serão provocados nos lares, nas cidades e nos países, depois que esse “tsunami” passar. Entretanto, como a própria história nos ensina, depois dos estragos de uma violenta tempestade, há sempre um novo amanhecer de sol brilhante, com o desabrochar de flores multicoloridas e cantar de pássaros contentes. Aliás, essa Lei Divina vale individualmente também para todo ser humano. O que nos assegura afirmar que: por mais difíceis que sejam os problemas que o indivíduo esteja passando, por mais pesado que seja o fardo, amanhã será outro dia. Um dia muito mais alegre e melhor.





O confinamento do homem em sua casa, em família, enquanto o mal lá fora se espalhava, o fez refletir sobre seu próprio comportamento; sobre a forma como vinha conduzindo sua vida. Os valores dados às coisas materiais, que no mundo capitalista toma conta de mente e corpo das pessoas, deixando longe os (maiores) valores espirituais. Ignorando o conhecimento de que o poder de Deus é sobre tudo e todas as coisas. Sobre todos nós.





O medo de perder a vida ou a vida de seus familiares pelo vírus, obrigou o homem a se humilhar mediante à sua fragilidade e dobrar os joelhos em arrependimento e oração a Deus, implorando Sua ajuda neste momento tão delicado.





Então, o tempo que os pesquisadores vão demorar para encontrar a cura vai depender exatamente dessa fé em Deus e da quantidade de joelhos dobrados em oração a Ele.





Não duvide, pois depende de nós, depende de cada um de nós, a solução, a salvação do país, do caos maior que ainda está por vir, por conta dos danos à economia.





Os grandes cientistas e suas descobertas - que revolucionaram o mundo, permitindo ao homem evoluir intelectualmente com mais qualidade de vida – só surgiram porque o Senhor permitiu. Porque Ele, e somente Ele, achou que era a hora de virem à tona.





Se Einsten não revelasse ao mundo a Teoria da Relatividade e outros conhecimentos revolucionários em seu tempo, não tenha dúvida: outro faria isso, pois era o tempo do Senhor para que desfrutássemos desses conhecimentos.





Essa é a Lei. É assim que as coisas funcionam. Tudo no tempo do Senhor. As coisas ficam mais fáceis se O buscarmos com toda fé e humildade no dia a dia.





“Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos que eu vos aliviarei”, assim nos diz o Senhor, por intermédio das Escrituras Sagradas. Escrituras que certamente estão em quase todos os lares mas que, infelizmente, há anos não são sequer abertas.





A leitura diária traz conhecimento da Palavra Dele, Seus Mandamentos e Ensinamentos que nos fortalecem em nossa fé e nos tornam indivíduos melhores, não apenas espiritualmente, mas moralmente e profissionalmente também.





E como muitos joelhos estão dobrados, em todo o mundo, em oração a Ele, por Sua ajuda, não tenha dúvida que assim sendo, um novo amanhecer está bem próximo para a alegria e tranquilidade de todos.