Apesar de instabilidade financeira incorporadores mantem planos de lançamento

SBS Empreendimentos está entre as que planejam um grande lançamento imobiliário para os próximos meses em Campo Grande

O mercado imobiliário brasileiro iniciou o ano se preparando para um 2020 de prosperidade e crescimento. Ninguém colocava na conta uma paralisação massiva e compulsória provocada por um vírus. A realidade é que a quarentena vai entrando na terceira semana no Brasil e pega de cheio o setor, mesmo assim algumas incorporadoras e construtoras mantem seus planejamentos, apenas com alteração de cronograma.





É o caso da SBS Empreendimentos, a empresa estava em fase de contratação para uma grande obra em Campo Grande e após a determinação da Prefeitura Municipal de reduzir as atividades as novas vagas não foram efetivadas. Porém, segundo a executiva da empresa, Phaena Spengler é questão de tempo. “Estamos loucos para contratar”, afirma ela brincando.

executiva da empresa, Phaena Spengler ©DIVULGAÇÃO

Com as obras ainda iniciando foi mais simples readequar todo o cronograma e a empresa segue com uma visão otimista. Segundo a executiva, a obra em Campo Grande ainda não estava em pleno vapor e assim está sendo possível rever as etapas. “Não mudamos em nada nossa intenção de lançamento. Teremos sim um novo produto no mercado imediatamente após o final deste risco sanitário e ainda mantenho minha postura otimista para o mercado”, aposta.





`A empresa tem ativos e obras também em Rondônia, e lá, a necessidade de paralisação pega a empresa em um outro momento. Diversas obras da construtora estavam em andamento e precisaram ser paralisadas totalmente. Este é um segmento onde a quarentena estendida provoca um enorme desequilíbrio. Por isso, o setor começa a ter autorização para funcionamento com rígidas exigências de higiene e segurança. “No nosso caso, estamos observando tudo com muito cuidado, estamos recebendo orientação constante sobre o que é possível retomar ou não. Entendemos que nosso principal instrumento são nossos trabalhadores, a construção não vive sem eles. Assim a higiene e a saúde de todos é nosso principal foco agora.”, afirma.





Apesar da cautela, existe otimismo. “Acreditamos que assim que o risco sanitário passar, aqueles que tiverem alguma reserva para investir irão priorizar ativos palpáveis como terras, gado e quem não for da atividade rural, deve investir no mercado imobiliário. Assim estamos mantendo nossos planos de lançamento, apenas adaptando o cronograma, para respeitar as determinações das autoridades de saúde”, afirma.





Outro ponto positivo que deve impulsionar o mercado imobiliário é a queda da taxa Selic. O Copom, Comitê de Política Monetária, derrubou mais uma vez as taxas de juros e nessa realidade, o financiamento imobiliário fica ainda mais atraente. Com esta receita o mercado mantém uma visão positiva. Phaena Spengler lembra ainda que é preciso ter calma e confiança para manter as atividades e os negócios em andamento. “Temos uma empresa sólida com ativos tangíveis que nos dão força para enfrentarmos esse momento. Sabemos que tudo foi impactado, o ritmo é outro, toda a rotina está alterada, mas nosso planejamento segue firme.”, finaliza.





As ações do Ministério da Saúde em conjunto com as medidas tomadas pelo Ministério da Economia trazem mais confiança. Ainda assim, é um momento complicado de divergência de opiniões políticas. “Sabemos que vai passar, e que a retomada é certa. Precisamos saber fazer esta travessia de forma segura e sairmos mais fortes. Outra certeza é que haverá transformações importantes ou mais aceleradas na sociedade, devemos estar atentos e preparados.” , finaliza.





O diretor do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, em vídeo divulgado em rede social, lembrou que o momento é de implementar inovações, ampliar a criatividade e reforça a visão compartilhada pela gestora da SBS de manter a positividade. Estanqueiro faz uma provocação: “por que não podemos mudar os negócios e fazer algo diferente de modo que cause melhoria para todos? Os momentos de crise são a oportunidade de ampliar parcerias e cooperação.” Estanqueiro, orienta todos a buscarem assessoria e consultoria para manter os negócios ativos. Segundo ele, é preciso assumir dificuldades, buscar apoio com resiliência e confiança.