ANAURILÂNDIA| Vereadores aproveitam janela partidária e se filiam ao PSD

vereadores Celso Alves e Adair Alves Neres ©FOTOMONTAGEM

Os vereadores Celso Alves e Adair Alves Neres, confirmaram a filiação no PSD de Anaurilândia, aproveitando a janela partidária que permite aos vereadores trocarem de sigla antes das eleições municipais deste ano.





Com a ida dos vereadores Celso e Adair, o PSD começa a ganhar força e espaço na Câmara Municipal.





O vereador Celso é tecnólogo ambiental, tem uma empresa de terraplanagem e escavação e é dono de três mandatos de vereador. "Fui autor de vários projetos que vem de encontro ao anseio da população, dentre eles o chamado Tribuna Popular, que da direito a entidades legalmente constituída usar a tribuna para defender os interesses da coletividade", disse.





Com dois mandatos de vereador, o pecuarista Adair Alves disputa a reeleição. “Estamos começando uma nova fase em Anaurilândia, estou muito feliz e animado por fazer parte do projeto do PSD no município, o partido que tem como lema o municipalismo, lema este que vem ao encontro aos ideais e propostas que defendo como vereador”, pontua.