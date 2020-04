ALEMS testa aplicativo e realizará terça-feira sessão por videoconferência

Nesta sexta-feira (3), a equipe de informática da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizou o último teste para utilização de um aplicativo de votação à distância. A expectativa é que o dispositivo entre em operação na próxima terça-feira (7).





Conforme o gerente de Informática da Casa de Leis, Paulo Zandoná, os testes demonstraram que o sistema é estável. “Adquirimos a licença do sistema Zoom por 30 dias, com capacidade para conectar 250 pessoas ao mesmo tempo. O recurso mostrou bastante eficiência nos testes, inclusive, em nenhum momento travou”, explicou. Ainda segundo Zandoná, o próprio sistema fará a gravação das sessões legislativas.





Para o 1º secretário da Assembleia Legislativa, essa foi a opção escolhida por todos os parlamentares, que estão engajados em evitar a propagação da Covid-19. O aplicativo ja foi instalado nos aparelhos celulares dos deputados estaduais. “A tecnologia está contribuindo para que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul cumpra seu papel em meio a este momento tão difícil que atravessamos”, destacou Zé Teixeira.





Inovação





Na próxima terça-feira, deverá ser realizada a terceira sessão remota na ALEMS, sendo a primeira por videoconferência. “É diferente das sessões remotas anteriores, quando os deputados receberam a pauta e votaram por WhatsApp. Na próxima terça-feira, eles poderão, através de aplicativo de conversa com múltiplas pessoas, participar do pequeno expediente, do grande expediente, da Ordem do Dia, ouvir o que os outros deputados falam... O presidente conduzirá a reunião de forma virtual da mesma forma que acontece a sessão presencial”, explicou o secretário de assuntos legislativos e jurídicos, Luiz Henrique Volpe Camargo.





A inovação, além de ser importante e necessária em época de isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, faz parte de projeto maior da Casa de Leis de informatização das atividades legislativas. “São duas frentes que estamos trabalhando: uma, que os processos que são físicos, se tornam eletrônicos; e a outra para que a comunicação também possa ser feita por meios eletrônicos”, disse Volpe Camargo.





Prorrogação





Atendendo recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, e preocupada com a saúde e a integridade física de servidores, parlamentares, funcionários terceirizados e os mais de 50 mil cidadãos que visitam mensalmente a Casa de Leis, a Mesa Diretora decidiu prorrogar o prazo de suspensão das atividades presenciais até o próximo dia 17 de abril.