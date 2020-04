ALEMS| Deputados devem votar quatro projetos na primeira sessão da semana

Deputados em sessão plenária remota na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Está prevista para a Ordem do Dia a votação de quatro matérias nesta terça-feira (14), em sessão telepresencial. Os deputados devem apreciar o Projeto de Lei 14/2020 - do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB) - que denomina Ovídio Paulo de Oliveira e Frida Garzella dos Santos a rodovia MS-382. A proposta, pautada para discussão única, teve parecer favorável por unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Outras três matérias devem passar por primeira discussão. Também proposto por Corrêa, o

Projeto de Lei 81/2019

institui, no âmbito de Mato Grosso do Sul, o mês do Doador de Sangue e Medula Óssea, a ser comemorado anualmente no mês de abril. O

Projeto de Lei 25/2020

, do deputado Renato Câmara (MDB, institui no Estado o Dia Estadual do Feirante.