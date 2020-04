ALEMS| Deputados devem analisar um veto e cinco projetos na sessão desta quinta-feira (23)

Entre as propostas pautadas para esta quinta-feira, está o Projeto de Lei 325/2019 , de autoria do deputado Capitão Contar (PSL). A matéria institui o Programa Permanente de Combate aos Trotes Telefônicos aplicados contra os serviços de atendimento às chamadas de emergências e dá outras providências. Também está prevista a votação do Projeto de Resolução 02/2020 , do deputado Antônio Vaz (Republicanos), que modifica a Resolução 65/2008, com a finalidade de criar a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude.