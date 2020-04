ÁGUA CLARA| Termina no dia 6 inscrição de concurso com salários de até R$ 10,8 mil

Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio/técnico e superior

Terminam, na próxima segunda-feira (6), as inscrições de concurso público da Prefeitura de Água Clara, distante 198 quilômetros, para 362 vagas. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.104,31 a R$ 10.830,78, dependendo da função escolhida.



Serviço





As inscrições devem ser realizadas até as 14h do dia 6 de abril, exclusivamente via internet, pelo site do IBGP. O valor da taxa a ser paga é de R$ 40 a R$ 120. As fases terão caráter classificatório e eliminatório conforme determina o edital.