Veterinário é executado com 15 tiros quando chegava em casa em Dourados

O crime aconteceu no início da noite desta quinta-feira (19)

Pistoleiros dispararam pelo menos 15 tiros ©Marcos Morandi

O médico veterinário e produtor rural Silvio Cézar Polonio, 47 anos, foi executado com pelo menos 15 tiros de pistola 9 milímetros. O crime aconteceu no início da noite desta quinta-feira (19) quando ele chegava em casa na rua Guaratuba, quase esquina com a avenida Presidente Vargas, nas proximidades do posto Catalão, no BNH 3º Plano, em Dourados.





Ele conduzia uma caminhonete GM/S-10, de cor branca e foi surpreendido por atiradores, que efetuaram vários disparos de arma de fogo.Mesmo baleado o veterinário conseguiu dar marcha ré no veículo e fugir do local, invadindo uma residência abandonada na avenida Presidente Vargas.





Segundo informações apuradas no local havia ao menos três pistoleiros e um deles desceu do veículo e efetuou mais tiros contra Sílvio, que era casado, tinha um filho. Ele foi dono de uma empresa de produtos agropecuários e tinha vendido o estabelecimento recentemente.





Uma equipe do Samu (Serviços de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionada, mas ao chegar no local, a vítima já não apresentava sinais vitais. Agentes da Polícia Civil e perícia técnica estiveram no local e investiga o crime.