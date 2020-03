Vestibular da Aegea leva colaboradores da Águas Guariroba ao sonho da graduação

Oito colaboradores da Águas Guariroba participaram neste fim de semana (06 e 07) da aula inaugural do curso de Processos Gerenciais com Ênfase em Saneamento do Programa de Ensino Superior da AEGEA, em Indaiatuba, São Paulo. Os colaboradores estão entre os aprovados de 16 unidades participantes do processo seletivo realizado pela Aegea Saneamento, holding da Águas Guariroba, em uma parceria com a UNIFAJ – EAD.





O curso tem foco no desenvolvimento de profissionais em carreiras técnicas especializadas e de liderança, sendo direcionado aos colaboradores que não possuem ensino superior. As provas foram realizadas na semana do dia 10 a 14 de fevereiro, com um total de 202 participantes.





Para a coordenadora de Recursos Humanos da Águas Guariroba, Francislene Alves Rodrigues, o vestibular da Aegea representa o investimento em ações para o crescimento profissional do colaborador e também a oportunidade conquistar a tão sonhada graduação.





“Incentivar o desenvolvimento dos funcionários é a maior forma de reconhecimento que existe. E a Aegea foi muito além disso, não apenas investindo na formação, como também dando a oportunidade de realização dos sonhos de seus colaboradores” destacou.





O supervisor de serviços da Águas Guariroba, Ivan Nunes Chaves, destacou a oportunidade de voltar à sala de aula e também o desejo de conseguir finalizar uma graduação em ensino superior, contribuindo para o crescimento profissional.

Embarque dos aprovados ©DIVULGAÇÃO

“Está sendo um momento único e demonstra o cuidado que a empresa investe em relação ao crescimento profissional do colaborador. Já na primeira aula foi possível conhecer experiências enriquecedoras, com profissionais de outras unidades, isso é essencial para o colaborador. Me sinto privilegiado e tendo um sonho realizado, já que eu havia tentado concluir o ensino superior e não conseguia, muitas vezes pela falta de tempo. E hoje isso mudou graças a esta conquista”, celebrou Ivan.





Após aguardar a segunda chamada e ser convocada, a líder de atendimento, Camila Arakaki, também celebrou a sua aprovação no processo seletivo e destacou a experiência na graduação. “Passar nesse vestibular foi uma mega surpresa, está sendo uma oportunidade incrível e valiosa. A iniciativa da empresa nos motiva ainda mais a dar nosso melhor e nos faz perceber o quão importante somos. A experiência está sendo incrível. É um projeto inovador e uma satisfação trabalhar em uma empresa que reconhece e confia em nosso potencial”, disse.





Vestibular Aegea





O Programa de Ensino Superior integra as ações da Academia Aegea, que conta com cursos e treinamentos acessíveis voltados para o desenvolvimento técnico e humano dos profissionais. O programa é realizado em parceria com a UNIFAJ ( https://www.faj.br ). O objetivo é oferecer através de uma instituição regulamentada e avaliada em nota máxima pelo MEC (Ministério da Educação), no quesito educação a distância, o primeiro curso de Ensino Superior personalizado de uma empresa de Saneamento.





O curso será constituído de 90% de aulas online, com atividades complementares exclusivas de“Saneamento”, e terá a participação de executivos da Aegea e do setor. Com o curso de Processos Gerenciais com Enfase em Saneamento, a Aegea é a primeira empresa de saneamento básico do Brasil a investir em um programa personalizado de graduação.