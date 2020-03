VAQUINHA VIRTUAL| Familiares pedem apoio para tratamento de rapaz diagnosticado com câncer

Familiares de Edson Fernando da Silva, 30, morador do Bairro Moreninhas em Campo Grande, diagnosticado com LNHGCB (Linfoma Não Hodgkin de Células B), tipo agressivo de câncer, fazem uma vaquinha virtual para que ele faça um tratamento chamado cart-cell no estado de São Paulo. De acordo com familiares, o rapaz já passou por vários ciclos de quimioterapia, radioterapia, porém, nenhum teve sucesso.





No momento, Edson ainda realiza ciclo de quimioterapia antes de viajar para fazer o tratamento em Ribeirão Preto (SP).





Quem quiser doar pode entrar no: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-pelo-edson-poliana-cruz