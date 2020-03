Três Lagoas tem 1º caso suspeito de coronavírus em mulher de 39 anos

Com caso de Três Lagoas, a Secretaria de Estado de Saude monitora sete casos suspeitos, sendo 4 na Capital

Secretaria de Saúde monitora sete casos suspeitos de coronavírus em MS A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas confirmou hoje o primeiro caso suspeito de Coronavírus (SARS-Cov-2) no município. De acordo a secretária de Saúde, Angelina Zuque, a paciente foi notificada na tarde de sábado (07). É uma mulher de 39 anos, que esteve recentemente na Alemanha com o marido e retornou a Três Lagoas com sintomas gripais.





Ela foi atendida, foram coletados os materiais devidos para exames laboratoriais e encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul – LACEN-MS e, posteriormente, se obtidos resultados positivos, serão também enviados ao Instituto Adolfo Lutz, observando os protocolos do Ministério da Saúde.





A mulher está em isolamento na sua própria residência e vem sendo monitorada diariamente pela Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas.





Diante do primeiro caso suspeito da doença, a Secretaria orientou que a população deve se prevenir e adotar hábitos de higiene e etiqueta social para prevenir a proliferação da doença.





A secretária Angelina Zuque, ressaltou a importância das pessoas adotarem hábitos saudáveis de higiene, como lavar as mãos com frequência e usarem álcool gel.





Outro cuidado diz respeito à etiqueta social que deve ser adotada por todos, ou seja, ao espirrar ou tossir, a pessoa deve estender o braço para não espalhar eventuais vírus às pessoas que estão por perto. No caso de sintomas de gripe forte, as pessoas devem procurar, de imediato, a Unidade de Saúde (Postinho), mais próximo de suas casas, “já que todos os profissionais da Saúde que trabalham nas Unidades Básicas estão devidamente preparados para o atendimento desses casos”, informou.





Estado – De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado na tarde de hoje, são sete casos suspeitos de coronavírus (COVID-19) no Estado, sendo um em Paranaíba, um em Dourados, um em Três Lagoas e quatro em Campo Grande.





Mais dois casos deram negativo para coronavírus, somando nove casos descartados pelo exame do Instituto Adolfo Lutz (IAL).





Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 30 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 23 casos foram desconsiderados para COVID-19. Destes, oito foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.





Seis foram descartados por serem diagnosticados com influenza A, após exames do Lacen.





Foram descartados um caso em Ponta Porã e 8 em campo Grade por darem negativo no exame para coronavírus, realizado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo.





Os sete casos em investigação já passaram pelo exame de triagem do Lacen e foram enviados para Instituto Adolfo Lutz (IAL) para serem pesquisados outros tipos de vírus respiratórios, incluindo o novo coronavírus (2019-nCOV).





A Secretaria de Estado de Saúde irá publicar o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (COVID-19) diariamente às 16h, exceto finais de semana.





As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.