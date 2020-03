TRÊS LAGOAS| Quase 79% das metas da Prefeitura já foram atingidas

A equipe de Governo da Prefeitura de Três Lagoas realizou mais uma Jornada de Resultados, em que participam 30 servidores municipais, representantes de todas as Secretarias para discutirem sobre o planejamento, monitoramento e controle do Programa de Metas.





O encontro tem como objetivo apresentar aos presentes o resultado do gerenciamento e acompanhamento das 659 metas da prefeitura divididas entre metas físicas e metas fiscais do programa que visa contemplar os três “Es” da administração: eficiência, eficácia e efetividade.





Segundo a diretora de Planejamento Econômico e Controle Urbanístico, Juliana Petek, através do programa, inédito na gestão, foi possível mensurar que o governo atual atingiu até o momento 79% do seu Plano de Governo.





“Até o final deste ano atingiremos a marca de 93% e estamos muito felizes e orgulhosos do resultado. Este é um feito inédito já que poucos são os administradores públicos que colocam em números o resultado do seu trabalho. Mas nosso prefeito trabalha assim, com planejamento e metas para buscarmos chegar ao resultado que é o 100%”, disse.





METAS DOS PLANOS





Nos Planos Diretor e Três Lagoas Sustentável a missão foi cumprida e Três Lagoas fez bonito nos números. A atual gestão precisava cumprir ao menos 8,4% do previsto no Plano Diretor – que tem planejamento para 10 anos - em seus 4 anos de governo, no entanto, ultrapassou a marca chegando a 9,1%.





O mesmo aconteceu com o Plano Três Lagoas Sustentável, cujo período se estende até 2030. A gestão precisava cumprir a marca de 24,8% em seu período de governo e alcançou 25,9%, ultrapassando os 100%.





Já no PPA (Plano Plurianual) são 20 as metas que a gestão precisava dar atenção nos 4 anos à frente da Prefeitura. Delas, muitas já foram alcançadas antes de terminar o mandato, como foi o caso da meta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de ampliar em 50% o número de equipes de Estratégia da Saúde da Família de 15 (em 2017) para 22, chegando a 25 em 2019.





NÚMEROS EXPRESSIVOS





Os números expressivos ficaram por conta das Secretarias de Esporte e Educação e Cultura. Na primeira, a meta era ampliar em 100% a participação de jovens em atividades esportivas e de lazer. Em 2017 os números apontam 300 jovens atendidos e a meta era chegar a 600 até 2021; em 2018 atingiu a marca de 1.534 e em 2019, 20.614 foram atendidos.





Já na segunda, respectivamente, o objetivo era ampliar a formação artística e cultural de 300 em 2017, para 4.092, superando e muito a meta que era prevista apenas para 2021, que deveria alcançar 1.500 atendidos.





REIVINDICAÇÃO DA POPULAÇÃO





Saúde, Educação e infraestrutura sempre foram as reivindicações da população, segundo Juliana, e as pastas que o atual governo deu prioridades nos primeiros dois anos.





Nas metas da saúde, construir 2 Unidades e 1 Unidade Especializada está sendo contemplada com a Chácara Eldorado e o novo CAPS. Ampliar a área física e/ou reformar 3 Unidades Especializadas foram alcançadas no Vila Alegre, São Carlos, Santa Luzia e Paranapungá.





Já na Educação, a meta era aumentar em 7% o índice de aprendizagem dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino (REME), passando de 87% em 2017, para 93% até 2021, no entanto, ainda em 2019 a gestão conseguiu atingir a meta de 92,5%.





Outra meta, era aumentar em 35% o número de atendidos em tempo integral na REME, passando de 1.307 em 2017 para 1.765 até 2021. Porém, mais uma vez a gestão superou as metas definidas e alcançou em 2019 o número de 3.536 crianças atendidas em tempo integral. “Esse resultado foi possível graças ao PROREME que restaurou e adequou as Unidades.

Desta forma conseguimos atender mais crianças”, explicou Petek.





Veja mais sobre pavimentações e recapeamentos AQUI





Desta pasta, dos Pacotes de Obras concluídos estão as Pavimentações e Drenagem das Ruas Marechal Deodoro da Fonseca, Projetada “B” e “C”; Milton Damasceno e Manuel Pedro de Campos. Recapeamento das Ruas Maria Guilhermina Estes e Estacionamentos Canteiros Av. Rosário Congro e restauração da Rua Zuleide Peres Tabox e reconstrução e reforma de seis pontes de madeira entre elas a Brioso, Iacanga e 20 de Março.





Outros pacotes de obras se encontram em construção, execução, licitação e projeto.