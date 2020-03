TRÊS LAGOAS| Prefeito consegue a liberação de mais um patrimônio da Rede Ferroviária para o Município

Em Brasília, onde cumpriu extensa agenda, o Prefeito Ângelo Guerreiro esteve no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), para uma rápida prestação de contas da Maria Fumaça e da estação ferroviária de Três Lagoas, que estão sendo restauradas, e solicitar a cedência de um 'vagão tender' pertencente a Rede Ferroviária, e que será restaurada e acoplada à Maria Fumaça.





"O vagão faz parte da Maria Fumaça, é onde fica a água e a lenha, e será restaurada para exposição e memória da história de Três Lagoas, que começa com a linha férrea no início do século passado", disse Angelo Guerreiro.





A reunião foi com o Coordenador-geral de Patrimônio Ferroviário, Ariston Ayres Rodrigues, e com a Coordenadora de Patrimônio, Érica Rodrigues Silva, com a participação do secretário parlamentar Luiz Carlos Perotto, que no ato representou a senadora Simone Tebet.





Conforme Ariston, que já acompanha os processos de cedência de bens para Três Lagoas desde o início, será viabilizada uma autorização provisória para retirada e conservação do vagão tender visando agilizar as ações de restauração. O vagão precisa acompanhar o processo de restauro da Maria Fumaça.