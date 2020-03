TRÊS LAGOAS| Emoção marcou a inauguração da Escola Municipal “Professora Elaine de Sá Costa”

O Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, inaugurou nesta sexta-feira (13), ao lado de autoridades, servidores e comunidade presente, a Escola Municipal “Professora Elaine de Sá Costa” no bairro Novo Oeste.





A Escola foi um pedido dos moradores que tiveram o início do seu sonho realizado ainda em 2018 com o anúncio do próprio Guerreiro que entregaria a população não só a Escola, mas também uma CEI, orçadas em R$ 10 milhões.





ORGULHO





Para a mamãe Tatiane Maria Rondoura, 35 anos, a obra, orçada em R$ 6,3 milhões, superou as expectativas.





“A Escola está muito linda. Eu nunca imaginei que meus filhos pudessem estudar em uma escola assim, tão completa e perfeita. O prefeito e toda a administração estão de parabéns pelo empenho e trabalho realizado. A escolha da diretora Alessandra foi perfeita. Conheço o seu trabalho e estou tranquila para deixar meus filhos aqui, pois estarão em boas mãos. Tenho certeza que esta obra ajudará a nossa comunidade a mostrar que somos pessoas do bem e merecemos esta escola”, disse.





Victor, de 7 anos, disse que ficou impressionado com a obra. “Eu achava que seria normal como as outras, mas quando cheguei, eu fiquei impressionado, pois ficou muito linda. O prefeito caprichou e eu quero agradecer a ele por isso”, disse.





Sebastião Clóvis Mota agradeceu ao prefeito pela construção e pediu empenho dos pais para ensinar os filhos a zelarem pela escola. “Esta escola servirá não só para as crianças de agora, mas para as futuras. Vamos ensiná-las a zelarem pelos bebedouros, banheiros, ajudar na limpeza, enfim, manter a escola intacta”, sugeriu.





PROMESSA





Em seu discurso, a diretora, Alessandra Lima de Castro agradeceu a presença de todos e principalmente, prometeu fazer o necessário para dar dignidade, respeito e muito carinho as crianças que farão parte desta nova Unidade.





“Aqui não é qualquer lugar. Vamos bater no peito e dizer que moramos aqui no Novo Oeste. Dizer que nossos filhos estudam na melhor escola de Mato Grosso do Sul. Não somos uma comunidade carente. Merecemos esta obra. Zeramos aqui a nossa reputação e a partir de hoje vamos escrever uma nova história”, disse.





HOMENAGEM





A emoção tomou conta de todos quando os familiares da professora Elaine de Sá Costa subiram ao palco para serem homenageados. A Banda Marcial Cristo Redentor tocou "Amigos para Sempre" enquanto a equipe de professoras e servidores da escola, ao lado da diretora, mostravam um cartaz da professora a todos. “Elaine sempre estará viva e presente aqui e em nossos corações”, disse Alessandra.





COMPROMISSO





Autoridades presentes agradeceram ao prefeito Angelo Guerreiro pela obra e pelo compromisso com a educação.





Entre eles o vereador Celso Yamaguti que chamou o prefeito ao centro do palco e disse que “para quem não acreditava em um homem de chapéu e bota, está aqui o responsável não só por esta obra, mas por muitas escolas construídas e readequadas para o futuro das nossas crianças. Este é o melhor prefeito que Três Lagoas já teve e tenho orgulho não só do senhor, mas de toda a equipe”, disse.





O vice Paulo Salomão se disse orgulhoso de estar ao lado do homem que mudou o rumo da Educação em Três Lagoas. “Tenho prazer de estar aqui com o senhor porque hoje e amanhã com certeza será cumprido mais de 80% do plano de governo redigido em 2016. Estamos juntos nesta caminhada;secretários, diretores, professores e servidores. Parabéns a todos”, disse.





Em seu discurso Angelo Guerreiro relembrou os números positivos da educação como o aumento de 2.600 alunos; a diminuição no índice de reprovação de 16% para 8% e a economia de 5 a 6 milhões que foram investidos na Educação. “As pessoas me perguntam qual o milagre e ele está aqui, são secretários, diretores, servidores e toda uma equipe empenhada em trabalhar em prol da comunidade”, disse Guerreiro falando de cada secretário e de seus feitos durante a gestão.





“Tiro o meu chapéu para todos, pois sem vocês o Angelo não conseguiria fazer o que fizemos. Se somos referência é porque tenho uma equipe competente; é porque os vereadores que aqui estão acreditaram e trabalharam para concluirmos nossos projetos. Peço a comunidade que zele por esta escola que não é do Angelo; é da população”, lembrou.