TRÊS LAGOAS| ALTA COMPLEXIDADE: Centro de Hemodinâmica no Auxiliadora possibilita atendimento especializado de doenças cardiovasculares

O secretário de Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, recepcionado pelo prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, e pela Secretária Municipal de Saúde (SMS), Angelina Zuque, esteve no Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na manhã de sábado (14), para a inauguração do Centro de Hemodinâmica.





Com a inauguração deste novo e moderno serviço de atendimento em alta complexidade, Três Lagoas passa a contar com diagnóstico e tratamento mais precisos de doenças cardíacas e vasculares.





Como resumiu o médico cardiologista Leandro Coumbis Mandaloufas, responsável técnico deste novo serviço do Hospital Auxiliadora, o objetivo principal da Hemodinâmica é atender pacientes de Três Lagoas e municípios da Região Costa Leste com diagnósticos precisos, principalmente, em situações de infartos agudos, aneurismas e outras ocorrências cardiovasculares.





“Estamos buscando juntamente com o SUS (Sistema Único de Saúde) e convênios para credenciarmos o serviço e assim oferecer os exames diagnósticos e terapêuticos, facilitando a vida da população, evitando deslocamento para outras cidades, como Campo Grande e outros centros de referência do estado de São Paulo”, disse.





AUTORIDADES





No Hospital Auxiliadora, as autoridades foram recepcionadas pela diretora geral, Irmã Maria Nilda Cavalcanti Rangel; e pelo diretor administrativo, Marco Antônio Calderon de Moura.





“O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é, sem dúvida alguma, um dos principais parceiros no atendimento à saúde de Três Lagoas e região”, reconheceu Geraldo Resende.





Em sua fala, o prefeito de Três Lagoas ressaltou a parceria e apoio que o Município tem dado ao Hospital Auxiliadora. “Temos sido parceiros e comprovadamente somos recordistas nos investimentos, na eficiência e qualidade dos serviços que prestamos à saúde da nossa população”, disse.





Por sua vez, a secretária Angelina Zuque enalteceu a “ousadia e coragem do Hospital Auxiliadora por implantar este novo serviço que muito irá melhorar os resultados da qualidade do atendimento”, expressou.





A secretária de Saúde de Três Lagoas se referiu ao avanço do Hospital Auxiliadora, que se encontra hoje com uma estrutura moderna, com tecnologia de ponta e uma equipe qualificada de especialistas das variadas áreas da medicina.