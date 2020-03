Tite convoca trio do Flamengo para primeiros jogos das Eliminatórias

Seleção vai enfrentar a Bolívia e o Peru em busca das vagas para Copa do Mundo de 2022

Técnico da Seleção Brasileira, Tite, durante coletiva ©Divulgação/CBF

O técnico Tite convocou 24 jogadores para as duas primeiras partidas das Eliminatórias, que vai iniciar no final de março. A lista tem o trio do Flamengo, Gabriel, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, além de novidades no meio-campo, como o volante Bruno Guimarães, que foi destaque ano passado no Atlético-PR.





A primeira partida será no dia 27 de março, contra a Bolívia, no Recife (PE). Depois o grupo segue para Lima, onde enfrenta o Peru, no dia 31. O técnico da Seleção resolveu convocar um jogador a mais do que o habitual, porque Gabriel Jesus está suspenso (devido cartões) do jogo contra os bolivianos, mas estará à disposição no confronto seguinte.





Entre os goleiros chamados está Ederson, Weverton e o arqueiro da Ponte Petra, Ivan, que fez parte da seleção olímpica do Brasil. Alisson ficou de fora porque sentiu uma lesão durante suas atividades pelo Liverpool.





Entre os zagueiros, seguem Thiago Silva, Eder Militão, Marquinhos e Felipe, que já foi jogador de Tite no Corinthians e hoje atua no Atlético de Madri. Nas laterais nenhuma novidade, segue com Daniel Alves e Danilo na direita e Alex Sandro e Renan Lodi na esquerda.





O meio-campo brasileiro vai continuar com Casemiro, Fabinho, Arthur, Philippe Coutinho, tendo como novidades Bruno Guimarães e Everton Ribeiro. O ataque segue com Neymar, Everton, Richarlison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e a dupla do Flamengo: Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.





Lista dos convocados:





Goleiros: Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta) e Weverton (Palmeiras).





Zagueiros: Marquinhos e Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid) e Felipe (Atlético de Madrid).





Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo e Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid).





Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimarães (Lyon) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique).





Atacantes: Neymar (Paris Saint-Germain), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabriel Barbosa e Bruno Henrique (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City) e Everton (Grêmio).