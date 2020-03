Tio estupra meninas de 6 e 8 anos que devia cuidar

Homem fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia

Mãe chegou a passar mal com relato das filhas ©ILUSTRAÇÃO Duas irmãs de 6 e 8 anos foram estupradas pelo tio de 54 anos, que estava cuidando das crianças quando a mãe das vítimas teria saído para resolver alguns problemas. O crime aconteceu no último domingo (29), em Maracaju a 160 quilômetros de Campo Grande e só foi revelado nesta segunda-feira (30).





A mãe chamou a polícia por volta das 23 horas de domingo (29), quando a menina de 8 anos havia encontrado um cabelo nas suas partes íntimas. A mulher questionou a filha como um cabelo havia ficado no local, e ela contou que o tio havia tirado a roupa dela e a estuprado.





A irmã de 6 anos também contou a mãe que o homem havia passado as mãos em suas partes íntimas. A mãe começou a passar mal com os relatos das filhas e teve de ser amparada pelos militares. O Conselho Tutelar foi chamado para ouvir as crianças. Os militares foram até a casa do homem na tentativa de encontra-lo.





Mas, quando chegaram a residência a esposa dele disse que havia saído a algumas horas de motocicleta, e que ela acreditava que o marido tinha ido para Dourados onde tinha parentes. Até o momento ele não foi encontrado, segundo Maracaju Speed.