Terça-feira com máxima de 37 e chuvas isoladas em MS

Ventos do nortes que transportam calor e umidade vão fazer chover, aqui e ali, especialmente a partir de quarta-feira (18) na região sul de Mato Grosso do Sul. É o que prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O Instituto, ainda assim, continua a prever temperaturas extremas no Estado.





A previsão para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (17) é de 37°C. A chuva, decorrente de acúmulo de nebulosidade, só atinge áreas isoladas, diz o Inmet, em especial durante as tardes. Na quarta-feira (18), uma área de baixa pressão aumenta as chances de pancadas de chuva com trovoadas no sul do Estado e a temperatura máxima no Estado aumenta mais um pouco: 38°C.





Nesta terça, em Campo Grande, a máxima é de 32°C e a mínima de 21°C. Apesar das previsão de pancadas isoladas na Capital ao longo da semana, é só na sexta, segundo o Inmet, que o céu vai apresentar mais nebulosidade.





Na região norte a previsão é de máxima de 34°C e mínima de 20°C, a exemplo de São Gabriel do Oeste. Em Coxim, a máxima atinge 35°C e a mínima 22°C. A região leste tem previsão de máxima de 35 e mínima de 22, em Três Lagoas e Água Clara.





No Pantanal, Miranda e Corumbá atingem máxima de 37°C e mínima de 23°C. Dourados, Ponta Porã e Amambai, e toda a região sul, segundo o Inmet, devem apresentar máxima de 35°C e mínima de 22°C.