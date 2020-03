Sexta-feira com sol, mas condições de chuva aumentam e temperatura cai, diz Inmet

Previsão é de maior possibilidade de chuva a partir desta sexta (27) e as temperaturas diminuem no final de semana

O sol continua, mas a previsão de chuva aumentou para as tardes em todo o território de Mato Grosso do Sul a partir desta sexta-feira (27), conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





As temperaturas também devem cair a partir de hoje no fim do dia, segundo a previsão, mas o Inmet ainda estipula temperatura máxima de 37°C, com mínima de 18°C, para esta sexta. A queda será leve, pontua o Inmet.





Nesta sexta, Campo Grande marca máxima de 33°C com mínima de 23°C, mesma previsão estimada para a região centro norte, Coxim, São Gabriel do Oeste e Pedro Gomes. Nas duas regiões a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas durante a tarde.





Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, na região leste, podem marcar termômetros entre a máxima de 37°C e a mínima 23°C. No Pantanal, em Corumbá, a máxima prevista é de 33°C e a mínima, de 23°C. Nas regiões sul e sudoeste, Dourados e região, e região de fronteira com Paraguai, podem esperar temperaturas entre a máxima de 34°C e a mínima de 19°C.