Senador Nelsinho Trad deverá concluir relatório sobre MP da Casa da Moeda em duas semanas

Durante visita ao complexo industrial no Rio de Janeiro, o parlamentar fez o anúncio aos funcionários da instituição

Em duas semanas, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) vai concluir o relatório que será apresentado à comissão mista encarregada de emitir parecer à Medida Provisória (MP) 902/2019, que acaba com o monopólio da empresa, fundada em 1694, na fabricação de papel-moeda, moeda metálica, passaporte e impressão de selos de controle fiscal sobre a fabricação de cigarros. O anúncio foi feito pelo parlamentar, na segunda-feira (02), em visita à Casa da Moeda no Brasil, no Rio de Janeiro. “Pode ter ser certeza de que serei justo”, afirmou o senador aos funcionários da Casa da Moeda.





O senador Nelsinho Trad e a presidente da comissão mista, deputada Benedita da Silva (PT-RJ), acompanhados de deputados do Rio de Janeiro e de diretores da Casa da Moeda, conheceram o complexo industrial e o processo de fabricação e projetos e matrizes exclusivas. “Fazia parte do plano de trabalhos da comissão a visita à Casa da Moeda, a sua estrutura e o contato com os funcionários, a diretoria e o Sindicato Nacional dos Moedeiros”, comentou o senador Nelsinho Trad.





No próximo dia 8, a Casa de Moeda completará 326 anos. Desde 1984, o complexo fabril encontra-se em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, considerado um dos maiores do gênero no mundo e o maior da América Latina, com capacidade para produzir três bilhões de cédulas e quatro bilhões de moedas por ano. “Não foi permitido o uso de câmeras no local, mas pudemos conferir essa produção”, explicou o senador.





A comissão mista analisa o texto que estabelece que a exclusividade para a prestação desses serviços acabará em 31 de dezembro de 2023. A MP, cujo prazo de vigência já foi prorrogado, expira em 14 de abril.​