Senador Nelsinho Trad consegue R$ 1,3 milhão para obras de saneamento

Três Lagoas e Bodoquena serão contemplados com recursos federais

O senador Nelsinho Trad (PSD) conseguiu nesta semana a liberação de R$ 1,3 milhão de reais de recursos federais para obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água em Mato Grosso do Sul. “Investir em saneamento básico influencia diretamente para a melhora da saúde de todos, por isso fico muito feliz de poder contribuir para liberação de recursos para investimento nas obras da ampliação do sistema de esgoto de Três Lagoas e para o abastecimento de água em Bodoquena”, destaca o senador Nelsinho Trad.





Três Lagoas será contemplado com R$ 1,1 milhão do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município; a execução de obras vem sendo feita pelo Governo do Estado de MS. “Em dezembro, liberamos R$ 644,9 mil para essa obra, em novembro, R$ 1,1 milhão e, em setembro, R$ 190 mil. Total de R$ 3 milhões para o saneamento de Três Lagoas”, informou o senador.





Já em Bodoquena, o município receberá R$ 171,3 mil da Funasa, para ampliação do sistema de abastecimento de água na comunidade rural. “Conseguimos a liberação para investimento no abastecimento de água do Serro Alegre, o projeto beneficiará direta e indiretamente 86 famílias, totalizando 300 pessoas”, destacou o senador Nelsinho Trad.​