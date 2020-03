Senador Nelsinho Trad confirma coronavírus e entra em isolamento com a família

Nelsinho é o segundo integrante da comitiva presidencial confirmado com a doença

À esquerda, presidente Jair Bolsonaro ao lado do senador de Mato Grosso do Sul O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) teve resultado positivo para o coronavírus, nesta sexta-feira (13) e vai ficar em isolamento em sua residência, em Brasília (DF). Ele contraiu a doença em viagem aos Estados Unidos, na semana passada, quando participou de comitiva do governo federal. O senador é o segundo integrante da comitiva a ser diagnosticado com a doença. Ontem (12), o chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação), Fábio Wajngarten, que viajou na poltrona ao lado do senador também teve resultado positivo para a doença.





“Estive, como todos sabem, a trabalho, representando o Senado Federal na viagem com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. No retorno ao Brasil, fomos todos da comitiva que viajou com o presidente surpreendidos, quando um dos integrantes do voo de regresso foi positivado para o Covid-19”, diz o senador em nota.





Desde o retorno Nelsinho está isolado em sua residência com a família, em Brasília (DF). Nesta sexta-feira (13), os médicos colheram as amostras para o teste da doença no endereço do senador, e o resultado saiu durante esta noite. “Segui fiel e estritamente os protocolos de quem se enquadra em comunicante de caso. Fiz o exame, que resultou positivo”, confirma.





O senador contou que, apesar do resultado positivo, não manifestou ainda nenhum sintoma da doença. Até às 14h45 (MS) desta sexta-feira (13), haviam 2 casos confirmados de coronavírus em Brasília (DF). “Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento”, conclui.





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também está sendo monitorado. Mesmo após o primeiro resultado do exame de coronavírus dar negativo, nesta quinta-feira (12), Bolsonaro deve repetir o teste no início da semana que vem, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Até lá, também deve ficar em isolamento no Palácio da Alvorada.