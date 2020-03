Senac MS suspende aulas e atendimentos presenciais nas unidades por prevenção ao coronavírus

Atento ao avanço do coronavírus (Covid 19) no País e em Mato Grosso do Sul, e alinhado às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, o Senac MS decidiu suspender as aulas e atendimentos presenciais nas unidades em todo o Estado. A medida visa contribuir para a contenção da propagação do coronavírus, que no Estado já registra 7 casos e tem outros 48 suspeitos.





A suspensão das aulas e eventos teve início nessa quarta-feira (18), já o atendimento presencial ao público será interrompido a partir de segunda-feira (23/03), com atendimento mantido por telefone e nas redes sociais, Facebook ( @senacmsoficial ) e Instagram ( @senac_ms ).





"Estamos seguindo as recomendações das autoridades locais, para evitar aglomerações e reduzir o contato entre as pessoas. Nosso objetivo é a segurança dos nossos alunos, professores, colaboradores e de toda sociedade, pois acreditamos que este seja o momento de impedirmos o avanço dessa doença e, assim, evitar problemas mais graves futuramente. Assim que a situação normalizar, retornamos com nossas atividades normais", explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.





O atendimento do restaurante-escola Terradaságuas , em Campo Grande, também sofreu alteração. O espaço ficará fechado, com atendimento mantido apenas no horário de almoço até sexta-feira, dia 20. A instituição informa ainda que nenhum cliente será penalizado por esse período de paralisação e que os serviços educacionais já contratados serão entregues a todos os alunos e empresas, no retorno das atividades.