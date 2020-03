Sem turistas, águas dos canais de Veneza surgem cristalinas

Com redução do tráfego de barcos, água dos canais de Veneza está cristalina, sendo possível observar até mesmo pequenos peixes

A Itália é atualmente o segundo país mais afetado pelo novo coronavírus no mundo, atrás apenas da China. No entanto, a pandemia está causando alguns efeitos inesperados em Veneza. Nos últimos dias, a cidade, que está em período quarentena, amanheceu com águas cristalinas em seus canais.





Os registros foram feitos pelos moradores, que compartilharam fotos dos canais com águas muito mais claras – em algumas, inclusive, é possível observar pequenos peixes nadando. Em um grupo do Facebook, habitantes locais demonstraram surpresa. “A natureza retoma sua vida, que lindo”, escreveu Maria Lanaro. Outro usuário, Villa Lory, disse que desejava que a água estivesse sempre tão clara. “É maravilhoso ver os peixes”, escreveu.





Águas cristalinas, mas não limpas





No entanto, em uma entrevista à rede CNN , o o prefeito de Veneza disse que a mudança não está associada à melhoria da qualidade de água. “A água parece mais clara porque há menos tráfego nos canais, permitindo que o substrato permaneça no fundo”, disse.





Apesar da água não estar propriamente mais limpa e sim cristalina, o prefeito afirmou que, por outro lado, a qualidade do ar da cidade está melhor. “O ar, no entanto, está menos poluído, pois há menos tráfego de motores de barco do que o habitual”, disse ele à CNN.





Confira fotos:









Fonte: GUIA VIAJAR MELHOR