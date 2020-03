Sem sair de casa: serviços públicos estão a um clique do cidadão em Mato Grosso do Sul

No combate a disseminação do Coronavírus, conheça serviços que podem ser feitos pela internet

Uma das principais recomendações do Ministério da Saúde para diminuir o contágio do Covid-19 é reduzir o contato social. Entre as medidas adotadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul por meio do decreto n° 15.391 está a recomendação de que órgãos e entidades priorizem o atendimento à população através de meio eletrônico ou telefônico.





O processo de modernização e desburocratização implementado no Estado, permite que a população realize diversos serviços públicos através da internet, sem a necessidade de atendimento presencial. Confira a lista de alguns serviços disponíveis no formato virtual.





DETRAN – No site do Departamento Estadual de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) é possível iniciar o processo para CNH (Carteira Nacional de Habilitação) definitiva ou solicitar renovação nas categorias A, B, C, D e E. Através do site também é possível emitir a 2° via de guias, consultar exames, multas e débitos. O Guia Flex permite o desmembramento das guias de forma fracionada, e o recurso de multa permite que o condutor evite deslocamentos para recorrer a multas arbitradas. No site também é possível consultar o número de telefone das agências de transito nos municípios. Além do site www.detran.ms.gov.br é possível baixar o aplicativo disponível para IOS e Andoid.





JUCEMS – A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) é 100% digital permite que todos os serviços sejam feitos através via internet. Os serviços funcionam 24 horas, sendo que os serviços podem ser acessados a qualquer hora do dia, inclusive finais de semana e feriados. Site: www.jucems.ms.gov.br





SEFAZ – A Secretaria de Fazenda (Sefaz) possui canal de atendimento virtual com mais de 50 assuntos específicos para o cidadão, evitando filas e dando mais agilidade aos atendimentos. No site estão disponíveis diversos serviços como: emissão de DAEMS, Nota Fiscal de Produtor Eletrônica (NFP-e) e Cadastro Eletrônico de Contribuinte. A página também possui o ícone "ATENDIMENTO" com as opções, perguntas frequentes, mercadorias em transito, fale conosco, plantão fiscal e ouvidoria. Site: www.sefaz.ms.gov.br





FUNTRAB – Para as vagas de emprego intermediadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) recomenda o uso do aplicativo Sine Fácil que reúne vagas de emprego conforme a região de cadastro. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também disponibiliza o App Carteira de Trabalho Digital. A Funtrab disponibiliza o telefone 3320-1400 para mais informações e orientações, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.





SEJUSP – Na Segurança Pública o Delegacia Online de Mato Grosso do Sul permite que o cidadão faça o registro de boletim de ocorrência, faça denúncias, consulte veículos, e faça consulta de documentos. Site: https://www.pc.ms.gov.br/servicos-2/





SAÚDE – Para combater as fake news, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, lançou o site www.coronavirus.ms.gov.br . No endereço estão as principais notícias sobre a doença, os boletins epidemiológicos, a importância dos hábitos de higiene como medida de prevenção, os sintomas e como o tratamento da Covid-19, que ainda não tem cura, pode evitar o agravamento da endemia. Para informações via telefone, a SES orienta ligar no 136 do Ministério da Saúde.





SERVIDOR – No Portal do Servidor é possível emitir e validar contracheque, informe de rendimentos, conferir atualização cadastral, acessar relatório da vida funcional, demonstrativo de margens consignáveis, mapa de frequências, Clube de Benefícios, além de notícias de interesse do Servidor Público Estadual. Site: www.portaldoservidor.ms.gov.b r





AGEPREV – A Agência de Previdência Social (Ageprev) possui um canal de autoatendimento para os servidores aposentados de Mato Grosso do Sul. O telefone é o (67) 3323-7350.





SEDHAST – A Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) disponibiliza atendimento via telefone para quem busca informações sobre programas desenvolvidos no Estado. Para informações sobre o Vale Renda o contato é o (67) 3368-9000. Através do telefone (67) 3344-3877 são disponibilizadas informações sobre o programa Rede Solidária.





PROCON – Todo cidadão que se sentir lesado em sua relação de consumo, tem à disposição um número de telefone para denunciar problema. O atendimento do Procon/MS será mantido neste período de pandemia através do 151, (67)3316-9800 ou pelo WhatsApp (67) 99158-0088.





AGEHAB – Para cadastro em programas habitacionais a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) disponibiliza a inscrição online através do site www.agehab.ms.gov.br . Outros serviços podem ser feitos através do Serviço de Atendimento ao Público (SAP) através do telefone 0800 947 3120.