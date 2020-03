Segunda-feira terá máxima de 35°C em MS e chuva isolada à tarde

Meteorologia prevê tempo ensolarado na maior parte de Mato Grosso do Sul, com chance maior de chuva nas regiões norte e noroeste

A semana começa com previsão de temperatura máxima de 35°C, com mínima de 20°C, em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (23), que se mantém até terça, e pouca chuva, isolada, na região nortes e noroeste, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





A previsão é de que a chuva, se vier, venha em pancadas isoladas durante a tarde. Nas regiões norte e noroeste, a chance maior de chuva ocorre pela umidade trazida por um canal que vem Amazônia e se instala nessa parte do Estado, diz o Inmet. Nas demais áreas, a previsão é de tempo ensolarado.





Em Campo Grande, o Inmet prevê temperatura máxima de 30°C e mínima de 20°C. No centro norte, a previsão é de máxima de 30°C e mínima de 24°C, com pancadas de chuva durante a tarde, em cidades como Coxim e São Gabriel do Oeste.





Na região Leste, Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia devem registrar temperaturas entre a máxima de 28°C e a mínima 21°C. Em Corumbá e Miranda, no Pantanal, a previsão do Inmet é de máxima de 31°C e mínima de 25°C e nas região sul, Dourados, Ponta Porã, Amambai e Caarapó têm previsão de máxima de 30°C e mínima de 20°C.