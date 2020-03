Segunda-feira sem alerta para tempestades, semana começa com termômetros alcançando os 35ºC

Para Campo Grande, a previsão é de máxima de 28ºC; chuva na Capital só à tarde e em pontos isolados.

Sem alerta de tempestades para nenhum ponto de Mato Grosso do Sul, a semana começa com dia de sol e poucas nuvens na maior parte do Estado, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Se chover, será de forma isolada.





O Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos) faz uma ressalva. Para a região do bolsão –onde ficam Três Lagoas, Paranaíba, Brasilândia, por exemplo– há previsão de “céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas no decorrer do dia”. Em todo o Estado, a umidade relativa do ar varia de 40% a 95%.





“As temperaturas podem variar entre de 18 °C a 35 °C”, diz o boletim do Cemtec. Para Campo Grande, a previsão é de máxima de 28ºC. Chuva na Capital só à tarde e em pontos isolados.





Em Dourados, no sul, não chove e termômetros chegam a marcar 28ºC. Do outro lado do mapa, em Coxim, a temperatura também não passa dos 28ºC.