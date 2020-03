SAÚDE| Secretaria de Saúde confirma dois casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Saúde informa que dois pacientes deram positivo para coronavírus em Mato Grosso do Sul, confirmando os primeiros casos da doença no Estado. A SES descartou mais treze casos suspeitos da doença, totalizando 29 casos descartados. Um caso suspeito é monitorado em Três Lagoas.





Os casos confirmados são: uma mulher de 23 anos que procurou a UPA Leblon no dia 12 de março e foi contaminada após contato com um caso positivo no Rio de Janeiro. O outro caso é de um homem de 31 anos que procurou a UPA Coronel Antonino no dia 12 de março, que chegou recentemente de Londres e manteve contato com um caso positivo em São Paulo. Os dois casos estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados.





As 18 amostras foram testadas pelo Lacen/MS que começou a realizar os exames para Covid-19, após receber kits de testes do Ministério da Saúde.





Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 40 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 37 casos foram desconsiderados para Covid-19.





A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.





A SES/MS continua seguindo as ações previstas no Plano Estadual de Contingência contra o coronavírus, que prevê diversos cenários da doença. Desde janeiro, a SES tem tomado diversas medidas de prevenção e monitoramento do novo coronavírus. Foi criado o Centro de Operações de Emergência (COE/MS) com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado.





Também foi elaborada nota técnica sobre as ações a serem adotadas em caso de surgimento de pessoas com os sintomas da doença e de como proceder com a coleta de amostras para exames. A nota já foi enviada aos profissionais de saúde dos 79 municípios e também a todos os serviços de saúde públicos e privados.





A Secretaria Estadual de Saúde tem realizado treinamentos com técnicos de saúde dos 79 municípios em relação a identificação e atendimento da doença. Também foi realizada atualização sobre a coleta de amostras por swab aos 79 municípios.





A SES também deu suporte técnico aos municípios de Corumbá e Ponta Porã na construção do fluxo de vigilância e atendimento de possíveis casos suspeitos na região de fronteira. Além disso, também ajudou a estrutura o fluxo em todos os municípios de fronteira.