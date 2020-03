SAÚDE| Jovem que estava em festa na Valley é um dos primeiros casos de coronavírus em MS

Casa noturna decidiu suspender atividades até que funcionários passem por testes

Um dos dois primeiros casos de coronavírus confirmados em Mato Grosso do Sul é de jovem de 23 anos que esteve em festa de formatura na casa noturna Valley, em Campo Grande. Após a ida da jovem na boate, jovens que participaram da festa “surtaram” nas redes sociais.





Conforme publicação da jovem no Instagram, neste sábado (14), o exame foi requisitado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon no dia 12 de março. A jovem procurou a unidade depois do namorado dela, que é de Campo Grande, mas vive no Rio de Janeiro, testar positivo para o vírus.





Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), o estado de saúde tanto da jovem quanto do outro paciente com o coronavírus, um homem de 31 anos, é bom, com sintomas leves, semelhantes ao de uma gripe.





Diante da confirmação, a casa noturna decidiu suspender as atividades até que todos funcionários sejam testados para o novo vírus. O comunicado foi publicado nas redes sociais da Valley.





Saiba como se prevenir





A prevenção ao coronavírus é simples, e serve também para a maioria dos vírus que são transmissíveis por gotículas de saliva e por contato, como a influenza. O primeiro passo é higienizar as mãos regularmente com água e sabão.





Não é preciso fazer força. Basta esfregar gentilmente as mãos com sabonete ou sabão. Não esqueça a região entre os dedos e unhas, até a altura do pulso, por cerca de 20 segundos. Depois, seque bem com papel descartável. Se não houver água e sabonete, você pode usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.





Também é recomendado higienizar as mãos com álcool em gel após tocar em superfícies compartilhadas, como corrimãos, maçanetas, barra de ônibus, dentre outros.





Outro hábito a ser incorporado na rotina é evitar, com as mãos sujas, toques no rosto e em áreas de mucosa, como olhos, nariz e boca. Ao espirrar e tossir, deve-se usar a parte interna do cotovelo para evitar a dispersão de micro-organismos no ambiente, e limpar o rosto com um lenço descartável, que deve ser colocado imediatamente no lixo.





As máscaras são indicadas a qualquer pessoa que manifeste sintomas gripais, como tosse, espirros e coriza, independente de ser ou não coronavírus, pois os itens ajudam a evitar a dispersão de gotículas de saliva. Porém, elas não têm eficácia de evitar a infecção.





Para prevenir infecções desse tipo, deve-se evitar aglomerações, espaços fechados e contato físico com pessoas com sintomas gripais. Também é recomendado não compartilhar objetos como canudos, talheres, bombas de tereré e chimarrão, piteiras e narguilés.





Por fim, a limpeza de ambientes e superfícies pode ser feita com facilidade usando-se produtos comuns de limpeza, como álcool 70%, água sanitária e desinfetantes em geral.