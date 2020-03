SAÚDE| Homem transferido da Cassems para SP é 3º de MS infectado pelo coronavírus

O paciente e a família estão em quarentena na capital paulistana

Teste sendo feito em laboratório ©DIVULGAÇÃO

O homem de 39 anos que ficou internado nesta semana no Hospital da Cassems, e em seguida foi transferido para São Paulo, teve resultado positivo para o coronavírus.





Conforme apurado pela reportagem, o paciente e a família estão em quarentena na capital paulistana. A esposa e filhas do rapaz não estão com sintomas e devem realizar o exame nesta segunda-feira (16). Procurada pela reportagem, a família preferiu não comentar o caso.





Em Campo Grande, alunos do 3º e 6º ano do ensino fundamental, da escola particular onde as crianças estudam, foram liberados, devido ao risco de contaminação da doença.





O caso desse paciente deve integrar agora a estatística de São Paulo.





A suspeita no caso dele surgiu por conta dos sintomas de gripe, após viagens da família. O paciente esteve duas vezes na Cassems e chegou a ser internado na UTI, quando foi diagnosticada pneumonia.





Contudo, na última sexta-feira (12) a Cassems ressaltou que assim que foram iniciadas as investigações, o paciente optou por remoção para o Hospital Sírio Libanês.





Este é o 3º caso de contaminação do coronavírus em campo-grandenses. A jovem Thayany Aguiar da Silva, 23 anos, contraiu a doença durante viagens recentes a São Paulo e Rio de Janeiro. Um outro homem, de 31 anos, foi infectado em viagem a trabalho para Londres.