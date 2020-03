SAÚDE| 10 alimentos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e preparam o corpo contra coronavírus e outras doenças

Especialista do Freeletics dá dicas de como melhorar a imunidade com ajuda da alimentação e deixar o corpo mais preparado para lutar contra vírus e bactérias

Com o crescimento da epidemia de coronavírus, uma das melhores maneiras de se prevenir, além das medidas de higiene, é fortalecer o sistema imunológico para que ele seja capaz de lutar contra o vírus. E a alimentação é um fator crucial na melhora da imunidade.





Diante disso, David Wiener, especialista de nutrição do Freeletics , aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial, indica 10 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade, para deixar seu corpo mais preparado para lutar contra vírus e bactérias.





Açaí





Uma pequena fruta com um grande impacto. Os antioxidantes encontrados nessa fruta típica da região amazônica protegem as células e, portanto, defendem o organismo contra vírus e bactérias. Com uma composição química melhor do que os outros frutos silvestres, como morangos ou framboesas, o açaí é a alternativa perfeita para um organismo saudável lutar contra doenças.





Amêndoas





Contendo quase 50% da recomendação diária de vitamina E em apenas um copo, as amêndoas não só melhoram o sistema imunológico, como também ajudam a reduzir o estresse.





Brócolis





Fonte de vitamina A, C e da antioxidante glutationa, o brócolis é um impulsionador básico do sistema imune. Para garantir que você tenha o suficiente desses benefícios, opte pelo brócolis como acompanhamento sempre que possível.





Kiwi





A vitamina C é necessária para o bom funcionamento do sistema imunológico. Por isso o kiwi, que contém 50% da quantidade diária recomendada de vitamina C em uma unidade, vai te ajudar a se manter fortalecido contra os vírus, além de ser super saboroso.





Acerola





A acerola, também com alto teor de vitamina C e minerais, é usada como suplemento vitamínico para fortalecimento do sistema imunológico e é ideal para cuidados com a pele. Uma sugestão é adicionar ao suco verde para dar à bebida um toque cítrico.





Gengibre





O gengibre é um alimento conhecido por aquecer de dentro pra fora e pode fazer suar em um dia frio. Essa é uma das razões pela qual é tão eficaz para curar um resfriado. Esse tipo de transpiração não só estimula a desintoxicação, como contém um agente bactericida que ajuda a combater infecções. Por isso, uma boa ideia é adicionar o gengibre a chás, sobremesas e molhos: ajuda a incrementar os preparos e fortalecer a imunidade.





Cúrcuma





A cúrcuma é um ingrediente mais conhecido no preparo de molhos e é uma das especiarias mais saudáveis que existem. A curcumina, princípio ativo presente na cúrcuma, tem ação antiviral, antifúngica e anti-inflamatória. Todas estas ações melhoram o sistema imune.





Mirtilos





Sendo um dos superalimentos mais conhecidos, os mirtilos têm muitos benefícios, entre eles, também ao sistema imunológico. Junto com o açaí e a acerola, eles estão em primeiro lugar no mundo dos antioxidantes.





Alho





Um dente de alho contém 5 mg de cálcio, 12 mg de potássio e mais de 100 compostos sulfúricos, por isso, é usado há anos para a prevenção de diversas doenças. Ele é mais efetivo cru, então experimente colocá-lo em molhos ou na guacamole, por exemplo.





Iogurte





O que difere o iogurte dos outros laticínios? Os probióticos do iogurte são bactérias saudáveis que protegem o intestino e lutam contra microorganismos patógenos, ou seja, que causam doenças. Nestes termos, eles ajudam a fortalecer todo o sistema imune.





