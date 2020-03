SÃO GABRIEL DO OESTE| Gestantes do Município contarão com sala de parto humanizado

As gestantes de São Gabriel do Oeste contarão a partir de agora com uma sala especial de Parto Humanizado, que está sendo montada no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira e deve ser inaugurada ainda neste semestre. O objetivo é oferecer cuidado adequado durante o trabalho de parto, para que as mães sejam protagonistas do nascimento de seus filhos.





A sala contará com equipe especializada e toda estrutura preparada para este momento tão especial, incluindo chuveiro para o banho quente e relaxante, que provoca a vasodilatação periférica; o balanço pélvico tipo cavalinho, que proporciona alívio da tensão muscular; a bola suíça, para exercício da musculatura pélvica; barra de Ling, para exercícios de alongamento e relaxamento, e a banqueta de parto, para aumento da dilatação, facilitação da descida do bebê no canal de parto e diminuição da dor.





“Isso sem contar com área de deambulação e uma cama especial para partos, onde a mulher tem todo o apoio para se posicionar de maneira confortável na hora de empurrar o bebê. A sala também será equipada com TV, ar condicionado, poltrona para acompanhante, foco, bancada e berço aquecido para atendimento aos recém nascidos”, explicou Dulce Munhoz, presidente da Funsaúde (instituição que gere o hospital).

©DIVULGAÇÃO

A sala especial de parto humanizado em São Gabriel é fruto de emenda parlamentar destinada pelo deputado Gerson Claro (PP), líder do Governo na Assembleia Legislativa.





Para ele, além de proporcionar um atendimento especial às mães do município em um momento tão simbólico, a estrutura deve estimular os partos naturais.





“As cesarianas ainda dominam o sistema público, e os índices de parto normal estão longe do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Com o estímulo e toda a estrutura montada para o parto humanizado, podemos mudar esse quadro”, observou o deputado.





Conforme dados repassados pela Funsaúde, cerca de 35 cesarianas são realizadas mensalmente em São Gabriel, contra apenas 3 partos naturais.





Além do bem-estar da gestante, o parto normal também traz uma série de benefícios para a criança. Logo após nascer, o bebê já pode ir direto para os braços da mãe e mamar. Os primeiros procedimentos médicos e exames também são feitos ainda no colo, sem contar com a redução dos riscos de prematuridade e de patologias respiratórias.