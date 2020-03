Sábado será de sol e máxima de 39°C em Mato Grosso do Sul

O tempo ensolarado continua durante semana, segundo a previsão do Inmet

O início do mês de março continua com sol e pouca chuva. É o que aponta a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para este fim de semana. De acordo com a previsão, o sábado (7) será ensolarado na maior parte de Mato Grosso do Sul.





A chuva, segundo a meteorologia, está prevista apenas a o sul do Estado. Já as temperaturas podem variar 20°C. A mínima prevista é de 19°C, já a máxima pode chegar a 39°C na região do Pantanal.





Em Campo Grande, o dia amanheceu com céu claro e não há previsão de chuva. O fim de semana começou com os termômetros marcando 22°C, já a temperatura máxima pode chegar a 33°C ao longo do dia.





No domingo (8), o dia será de sol com com poucas nuvens na maior parte do Estado. Na segunda (9) e terça-feira (10) sol com poucas nuvens continua a predominar e o Inmet alerta para a baixa umidade do ar durante a tarde.





Interior - O sábado também será quente na região norte. Em São Gabriel do Oeste a máxima de 34°C e mínima 22°C. Em Três Lagoas e Água Clara, na região leste, a previsão é de céu claro e temperatura máxima de 32°C. Em Dourados, Ponta Porã e Amambai, na região sul, a previsão, também sem chuva isolada durante a tarde, e de máxima de 32°C.