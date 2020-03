Sábado será de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva no Estado

Mesmo com previsão de chuva, o calor deve chegar aos 34 graus

E mesmo com previsão de chuva em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, o calorão não deve dar tréguas, neste sábado (28) que pode ter temperaturas de 34 graus, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A umidade relativa do ar deve ficar entre 40% a 90%.





A previsão para este sábado (28) é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde nas regiões noroeste, oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas isoladas de chuva.





Em Campo Grande, a temperatura deve chegar aos 30 graus com previsão de pancadas de chuva a tarde e à noite. Em Corumbá, a máxima não deve passar dos 29 graus, e a chuva pode cair a qualquer hora. Em Dourados também deve chover a qualquer hora do dia e a temperatura chega aos 30 graus.





Para o domingo (29), a previsão não muda muito de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva e trovoadas isoladas à tarde em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuva forte no sul do Estado.