RIO BRILHANTE| Com caso suspeito de coronavírus, prefeito decreta situação de emergência

Prefeito de Rio Brilhante Donato Lopes (à direita) e o secretário de Saúde Marcio Figueiredo ©DIVULGAÇÃO

Rio Brilhante, a 160 km de Campo Grande, está em situação de emergência por causa da pandemia do novo coronavírus. O decreto foi assinado pelo prefeito Donato Lopes da Silva (PSDB) após a notificação do segundo caso suspeito da doença. Donato também determinou o fechamento de todos os órgãos públicos e do comércio em geral por 15 dias, além de suspensão do transporte coletivo pelo mesmo período.





De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Brilhante, o paciente com suspeita de coronavírus tem 63 anos de idade e recentemente esteve em viagem ao Nordeste, com passagem pelo aeroporto de Guarulhos (SP). O paciente procurou o hospital local relatando sintomas correspondentes à infecção por coronavírus, segundo a secretaria. Imediatamente o paciente foi colocado em isolamento e coletado material para exame no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul.





A situação de emergência prevê medidas excepcionais para o combate à pandemia por coronavírus e autoriza compras de materiais para atendimento emergencial na saúde.





Já o decreto de suspensão do atendimento ao público estabelece exceções para mercados, farmácias, postos de combustíveis e permite a venda através de entrega em domicílio em todo o setor comercial.





“Tivemos a boa notícia de que o outro caso suspeito de contaminação pelo coronavírus foi descartado. No entanto, o alerta deve ser redobrado, ainda mais com esse novo caso suspeito", afirmou o prefeito. Ele pediu a colaboração de toda população: “vivemos um momento em que é extremamente fundamental a colaboração de todos. Cada cidadão precisa fazer sua parte. Fiquem em casa!”, afirmou Donato Lopes.