RIBAS DO RIO PARDO| Prefeitura prorroga prazo de pagamento do IPTU

O prazo foi prorrogado por 120 dias e o pagamento à vista e primeira parcela será para o dia 10 de Agosto de 2020.

O pagamento à vista e da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 de Ribas do Rio Pardo, estava previsto para o dia 09 de Abril, devido ao momento que o Brasil está vivendo em relação ao Covid-19, o prazo foi prorrogado por 120 dias e o pagamento à vista e primeira parcela será para o dia 10 de Agosto de 2020.





Segundo o Secretário de Planejamento e Finanças Edilson Julião, a ação está sendo tomada devido ao momento que a população está vivendo com proliferação do Corona Vírus, "O Prefeito Paulo Tucura tomou uma ótima decisão pensando no bem da coletividade e entende que este não é o momento do lançamento do IPTU 2020" disse o secretário.





Segundo Julião o pagamento a vista e primeira parcela ficarão para o dia 10 de Agosto, a segunda parcela para o dia 10 de Setembro, a terceira parcela dia 09 de Outubro e quarta e última parcela fica para o dia 10 de Novembro.