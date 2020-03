Reinaldo defende união para combate ao coronavírus e preservação de empregos

Reunião do Fórum Nacional dos Governadores foi realizada por videoconferência nesta quarta-feira (25)

Reunião do Fórum dos Governadores foi realizada por videoconferência ©Saul Schramm

Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), defendeu a adoção e implementação de medidas conjuntas de saúde para combater a proliferação do coronavírus e ações econômicas para preservar empregos. Em reunião do Fórum Nacional dos Governadores, realizada nesta quarta-feira (25) por videoconferência com gestores estaduais de todo o País, Azambuja também afirmou que o atual momento é de união e tranquilidade.





"Mais do que nunca [precisamos ter] serenidade, tranquilidade nessas horas. Precisamos de união. Se todos nos unirmos vamos vencer esse inimigo que é comum de todos. [Temos que] deixar de lado as questões políticas e trabalhar com foco. Primeiro, combatendo e criando uma estrutura de saúde para proteção ao cidadão e a cidadã e, segundo, trabalhar para cuidar das questões econômicas, preservar os empregos dos mais vulneráveis”, afirmou o governador.





Como medida para enfrentar o período de pandemia, Azambuja defendeu a ampliação da suspensão do pagamento das dividas dos estados com a União de seis para 12 meses, que já foi incluída na Carta dos Governadores que será entregue ao presidente Jair Bolsonaro, e aprovação do chamado "Plano Mansueto", com medidas para socorrer Estados e municípios com dificuldades fiscais, a disponibilização de uma linha de crédito do BNDES para aplicação em serviços de saúde e gasto em obras e a aplicação imediata da lei da Renda Básica da Cidadania.





“Discutimos questões que são comuns a todos os brasileiros. Primeiro: preservar vidas, as medidas de saúde, uma integração entre as 27 unidades da federação para que a gente possa ter uma cooperação uns com outros, para diminuir o sofrimento das pessoas e, principalmente, as ações para a atividade econômica, preservar os empregos, principalmente os mais vulneráveis. Elaboramos uma carta que vai ser divulgada para todos os brasileiros e para o presidente Jair Bolsonaro”.





Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, também participou da reunião e pediu que os governadores tenham foco em ações de curto prazo para garantir emprego e renda e a condição financeira dos estados para continuar funcionando.





Além de Azambuja, representando Mato Grosso do Sul também participaram da videoconferência o secretário Estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e a consultoria legislativa Ana Carolina Ali Garcia.