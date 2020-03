Quinta-feira será céu parcialmente nublado e previsão indica chuva em MS

A quinta-feira (26), começou com céu claro em Campo Grande, mas de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o dia será parcialmente nublado e com possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul.





Na Capital os termômetros ficam entre 22°C a mínima e 33°C a máxima. No período da tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas e a umidade relativa do ar varia de 30% a 70%.





Para o interior a previsão é de calor de até 35°C e a mínima fica nos 18°C. O dia será nublado nas regiões centro, noroeste e norte do Estado, nas demais áreas o céu fica claro e com baixa umidade. A umidade relativa do ar vai de 30% a 95% e pode chover a tarde.