Quarta-feira será de calor de 39ºC e umidade de 25% em MS

Para Campo Grande, o Inmet prevê temperatura chegando aos 34ºC e para Sete Quedas, no extremo sul, também

A previsão para esta quarta-feira (11) é de calor, com termômetros marcando até 39ºC, e baixa umidade relativa do ar, com valores próximos a 25%. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sol aparece entre poucas nuvens e com sorte, chove de forma isoladas no norte e nordeste do Estado – cidades como Coxim, Sonora, Costa Rica e Chapadão do Sul, por exemplo.





“A umidade do ar estará baixa à tarde, próxima de 30% na maior parte do Estado exceto no centro-oeste e sudoeste onde os valores ficam próximo de 25%”, alerta o boletim meteorológico. Para o bem-estar, a OMS (Organização Mundial da Saúde) considera ideal índices variando de 50% a 80%. Quando os níveis estão entre 20% e 30%, as localidades entram em estado de atenção.





Para Campo Grande, o Inmet prevê temperatura chegando aos 34ºC e para Sete Quedas, no extremo sul, também. Em Pedro Gomes, no extremo norte, faz até 35ºC e em Porto Murtinho, no sudoeste, a máxima chega aos 39ºC.