Quarta-feira com previsão de sol em todo o Estado e máxima de 36ºC

Para Campo Grande, a previsão é que termômetros cheguem aos 30ºC

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a partir desta quarta-feira (4) os dias serão ensolarados em Mato Grosso do Sul. Não há alerta de chuvas fortes.





“A área de instabilidade se desloca mais para norte, os ventos de leste diminuem. A nebulosidade começa a diminuir, sendo a maior parte do Estado com sol e poucas nuvens”, informa o instituto.





O Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo , Clima e Recursos Hídricos) prevê máxima de 36ºC e umidade relativa do ar variando entre 30% e 95%. Se chover, será em forma de pancadas isoladas à tarde nas regiões Nordeste e Centro-Leste do Estado – cidades como Costa Rica , Alcinópolis, Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Camapuã.





Para Campo Grande, a previsão é que termômetros cheguem aos 30ºC e em Corumbá e Ponta Porã, no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, também.