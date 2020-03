Prossegue o conjunto de obras e serviços da CCR MSVia na BR-163/MS

A CCR MSVia prossegue com as obras e os serviços de melhoria ao longo da BR-163/MS. A Concessionária informa os locais da rodovia onde implanta desvios no tráfego bem como as operações pare-e-siga.





O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU informa que as obras estão bem sinalizadas, mas sugere cautela aos motoristas nas aproximações dos locais abaixo indicados, pois podem ocorrer retenções de tráfego.





Pontos com desvios no tráfego

São Gabriel do Oeste – entre os kms 618 e 617;

Jaraguari – entre os kms 517 e 512;

Nova Alvorada do Sul – no km 365;

Pontos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 843 e 842;

Rio Verde de MT – entre os kms 693 e 692 e entre os kms 675 e 674;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 615 e 613;

Campo Grande – entre os kms 438 e 437;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 405 e 404;

Caarapó – entre os kms 223 e 221;

Juti – entre os kms 155 e 153;

Naviraí – entre os kms 120 e 118;

Itaquiraí – entre os kms 83 e 81.

Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).