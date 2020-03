Previsão para esta quarta-feira será de máxima de 37°C em MS com tardes secas e muito calor

Umidade baixa, com exceção das manhãs, se intensifica no Estado a partir desta quarta-feira (25)

Manhãs úmidas, tardes secas e temperaturas em elevação. Assim prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para os próximos dias e para esta quarta-feira (25) em pleno outono em Mato Grosso do Sul. Hoje, o dia tem previsão de temperatura máxima de 37°C e mínima de 19°C no Estado.





Segundo o Inmet, o sol encontra poucas barreiras nos próximos dias e aparece entre poucas nuvens. A chuva, diz o Instituto, vem de instabilidade que atua na região norte do Estado, mas aparece nos próximos dias também na região oeste, isolada, durante a tarde, quando as temperaturas elevadas podem levar às precipitações.





Amanhã (26), quinta-feira, ventos trazem mais umidade e chuvas isoladas na ponta noroeste de Mato Grosso do Sul. Mas, atenção, sul, sudeste e centro-leste: o Inmet prevê tardes ainda mais secadas para essas regiões. As temperaturas mais baixas durante as manhãs continuam, mas a tarde, pontua o Instituto, o aquecimento será rápido, com umidade ainda mais em declínio.





Temperaturas – Nesta quarta Campo Grande tem previsão de máxima de 33°C e mínima de 22°C. No centro norte, Coxim, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e Pedro Gomes terão máxima de 33°C e mínima de 24°C, com possibilidade de chuva isolada, segundo o Inmet.





No leste, o Inmet prevê máxima de 30°C e mínima de 22°C para Santa Rita do Pardo, Três Lagoas e Selvíria. No Pantanal, Corumbá e Miranda terão os termômetros entre a máxima de 36°C e a mínima de 23°C, com possibilidade de chuva na parcela noroeste dessa região, durante a tarde. No Sul e sudeste a previsão é de máxima de 31°C e mínima de 19°C para cidades como Dourados e grande região e Ponta Porã e região de fronteira e Naviraí, no conesul do Estado.