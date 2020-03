Cantora se apresentou no casamento da irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi

©Reprodução | Instagram No início da tarde deste sábado (14) em uma postagem nos Stories do Instagram , a cantora Preta Gil revelou estar com coronavírus (Covid-19). A artista se apresentou no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, mas não apresentou sintomas da doença.





Nos vídeos, Preta relata que assim que soube do possível contágio procurou os médicos. “Na quarta-feira ficamos sabendo de outros três convidados diagnosticados com coronavírus, mas não me preocupei muito porque não tive contato com elas. Procurei meus médicos e eles disseram que sem sintomas não adiantava fazer o exame e não era recomendado para não superlotar os hospitais”, declarou.





A cantora ainda continua dizendo que esperou e quando começou a apresentar sintomas foi para o hospital. “Fiz exame, já me coloquei em isolamento por recomendação médica até o resultado do exame sair.”.





O resultado do exame de Preta saiu na manhã deste sábado e então a cantora confirmou para os seguidores o contágio pela doença. “Fui diagnosticada. Eu imagino que peguei de uma outra pessoa que já pegou dessas três pessoas. Tô aqui me cuidando”, contou a cantora.





Neste sábado Preta se apresentaria em uma formatura, mas precisou cancelar a agenda de shows temporariamente por conta do isolamento.