Prefeitos indicam mais de mil demandas municipais em pacote de obras do governo

Prefeitos de Mato Grosso do Sul indicaram mais de mil demandas municipais nas áreas de educação, saúde, segurança e, em especial, infraestrutura durante o Programa "Governo Presente" realizado de setembro a novembro de 2019.





Pacote bilionário com obras para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul será lançado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na próxima sexta-feira (6).





Os investimentos que serão anunciados em Campo Grande resultam do programa Governo Presente, que classificou no segundo semestre de 2019 as demandas mais importantes do Estado.





O evento de lançamento será realizado no Centro de Convenções Albano Franco e contará com a presença de autoridades políticas de vários municípios. O pacote de investimentos foi planejado para o triênio 2020/2022.





Relação com a quantidade de obras e o valor de cada uma delas será divulgada no dia da cerimônia. Recursos para a execução virão do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) e de emendas parlamentares das bancadas federal e estadual.





“Sabemos quais são as prioridades de cada município, pois nos reunimos com todas as lideranças. Com esse banco de dados em mãos vamos executar obras em todas as regiões do Estado”, pontuou o secretário especial de Articulação Política do Estado, Sérgio de Paula, que esteve na liderança do projeto.





O Governo Presente percorreu as cidades de Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Campo Grande, Naviraí e Dourados ouvindo gestores e levantando demandas. Ao final dos encontros, Reinaldo Azambuja destacou: “muitos dos pedidos serão atendidos, sem lado a ou lado b, apenas como lado da população”.





Em setembro do ano passado, o governador despachou nas cidades de Três Lagoas, Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Selvíria.





O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, destaca a oportunidade que os executivos e legislativos municipais tiveram para tratar de assuntos relevantes com mais tempo e facilidade durante o atendimento do governador Reinaldo Azambuja no interior do Estado.