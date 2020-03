POLITICANDO| Por Jota Menon

PACOTAÇO





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) comandou o lançamento de um superpacote de obras em evento realizado no Centro de Convenções Albano Franco, local que foi literalmente tomado por integrantes de caravanas oriundas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.





LONGA ENTREVISTA





A abertura do evento foi marcada por uma longa entrevista em que um bem-humorado Reinaldo Azambuja respondeu dezenas de perguntas formuladas por representantes dos mais diferentes meios de comunicação do Estado. Depois, um cordão se formou atrás do chefe do Executivo que se dirigiu ao palco onde foram assinadas ordens de serviços para obras que somam mais de R$ 4 bilhões.





OBRAS DO TRIÊNIO





Reinado fez questão de frisar que “o maior pacote de obras já lançado em Mato Grosso do Sul” deverá ser executado ao longo do próximo triênio, ou seja, deste ano até 2022. Ou seja, quem esperava promessa de que tudo seria feito nesse ano eleitoral se enganou, pois, o compromisso é para os três anos que ainda restam do mandato de Reinaldo.





MARACAJU PRESENTE





Embora a ausência do prefeito Maurílio Azambuja (MDB) tenha sido sentida, o vice-prefeito Joares Sanches (PSDB) representou o município liderando a caravana maracajuense que foi prestigiar o lançamento de obras, algumas delas destinadas ao município.





“MASSA” PRESENTE





Presença marcante no evento em Campo Grande, o advogado maracajuense Eudócio Gonzalez, o popular Massaroca, continua mostrando muito prestígio junto ao governador e a alta cúpula do PSDB regional.





LENILSO CONFIRMADO





O secretário municipal de Finanças, Administração e Planejamento, Lenilso Carvalho, teve seu nome confirmado como pré-candidato a prefeito pelo MDB. O lançamento da pré-candidatura de Lenilso aconteceu em evento realizado na Câmara Municipal na noite da última sexta-feira e reuniu dirigentes do MDB, filiados ao partido e simpatizantes da candidatura de Lenilso.





APOSTA





Lenilso Carvalho é novato na seara política. Ele começou a se projetar na vida pública no início deste terceiro mandato de Maurílio Azambuja quando foi guindado ao cargo de secretário de Finanças e colocou a casa em ordem. Será a primeira eleição que disputará e seu nome é a aposta de Maurílio no reconhecimento à sua administração amplamente aprovada pela população, segundo pesquisas realizadas junto a representantes dos diversos estratos que compõem a sociedade maracajuense.





POR FALAR EM PRÉ-CANDIDATOS...





O que não falta são pré-candidatos à sucessão de Jair Bolsonaro (sem partido) que só vai acontecer em 2022. De acordo com a imprensa especializada, entre outros, já são apontados como virtuais pré-postulantes à cadeira onde se senta hoje o Messias, ao menos quatro governadores estaduais: João Dória (PSDB), de São Paulo, Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro, Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, e Rui Costa (PT, da Bahia.





... ELES ESTÃO UNIDOS...





Segundo o jornal O Globo, a convicção de que o presidente Jair Bolsonaro não está disposto a se sentar à mesa para ouvir as demandas dos estados e a consciência de que os problemas enfrentados por um chefe de Executivo hoje podem ser os mesmos que outro terá amanhã colocaram lado a lado governadores de distintas matizes ideológicas.





... MESMO SENDO ADVERSÁRIOS!





Segundo o jornal fluminenses, a postura reativa e, em muitos momentos, beligerante do Planalto deu caráter institucional a um grupo heterodoxo que reúne de João Doria (PSDB-SP) e Wilson Witzel (PSC-RJ) a Flávio Dino (PC do B-MA) e Rui Costa (PT-BA), todos apontados como possíveis candidatos à Presidência da República em 2022.





VIVA O PORCO!





Com o MAC já classificado para às quartas de final do Campeonato Sul-mato-grossense, faltando apenas definir a posição entre os oito, resta-nos aguardar as três rodadas finais da primeira fase do Paulistão, porque, pelo andar da carruagem a “gambazada” vai suar frio nessas próximas duas semanas. Viva o Porco que atropelou o Guarani (aquele mesmo que despachou os gambás)!