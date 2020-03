POLITICANDO| Por Jota Menon

CRESCIMENTO PÍFIO





O Produto Interno Bruto – PIB – brasileiro cresceu minguado 1,1% no exercício de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. O governo anunciava uma meta de crescimento na casa dos 2,2 pontos percentuais. Economistas creditam a decepção econômica a fatores externos e tormentos internos.





MAUS PRESSÁGIOS





Se em 2019 a coisa ficou feia, as previsões não são nada otimistas para 2020. De acordo com a economista Mírian Leitão, do grupo Globo de Comunicação, “o mais relevante agora é que 2020 não será igual ao ano que passou, porque o coronavírus criou uma nova dinâmica nas economias mundial e brasileira. Os economistas olham para 2019 como sendo um passado remoto, porque o presente concentra a atenção e é intensamente incerto”.





OPERAÇÕES ESPECIAIS





Autoridades policiais e judiciárias brasileiras deflagraram na última quinta-feira duas operações com o objetivo de combater o contrabando. Denominadas Managers e Cem por Cento, as operações miram servidores públicos federais por suspeita de corrupção e o contrabando de cigarros.





OPERAÇÕES ESPECIAIS (1)





Durante as operações foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão, nas cidades de Naviraí, Jutí, Eldorado, Mundo Novo, Japorã, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Dourados e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e em Umuarama, no Paraná. Cerca de 80 policiais participaram da operação que foi realizada em continuidade a outras investigações já em andamento na Polícia Federal.





CONTRABANDO DE CIGARROS





O assunto relacionado ao combate ao contrabando de cigarros fabricados em fabriquetas de fundo de quintal no Paraguai chega a ser risível. A comercialização do cigarro paraguaio é liberada em todo o país. Pode se comprar carteiras ou pacotes de cigarros em qualquer esquina de qualquer cidade brasileira.





VALDIR GOMES NO PSD





O vereador de Campo Grande Valdir Gomes (ainda no Progressista) anuncia nesta terça-feira (10) sua saída do partido. Ele já estaria com a ficha do PSD do prefeito Marquinhos Trad.





NÃO ENTENDI...





Segundo boataria dos corredores políticos, um dos principais motivos da decisão de Gomes, é porque a sigla na qual foi eleito em 2016, não o escolheu como candidato para disputar a prefeitura da Capital. O pré-candidato do Progressista a prefeito é o presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento. Será que ele vai bater chapa com o prefeito Marquinhos?





JANELA ABERTA





Já que o assunto é a troca de partido anunciada pelo Valdir Gomes, vale o registro de que, desde a última quinta-feira, 5, está aberta a janela partidária para quem quiser deixar o partido pelo qual foi eleito em 2016 e se filiar a uma nova legenda com vistas à disputa da eleição de 5 de outubro.





TROCA-TROCA





Além de Valdir João Gomes, que deixa o PP para assentar nas hostes do PSD, outros vereadores devem migrar no âmbito partidário. André Salineiro já avisou que troca o ninho tucano pelo DEM e Otávio Trad deve aconchegar-se no PSD dos titios Nelsinho, Marquinhos e Fabinho Trad, senador da República, prefeito da Capital e deputado federal, respectivamente.





TROCA-TROCA (1)





Outra movimentação interpartidária fica por conta de Dharleng Campos, que também deixa o PP para se juntar ao grupo do ex-governador André Puccinelli, no MDB, deixando o Progressista com apenas Cazuza como representante.





ATÉ O MÊS DE ABRIL





A possibilidade de trocar de partido vale apenas para vereadores e a denominada “janela partidária” fica aberta até o dia 3 de abril.





VIVA O PORCO!





Começamos atropelando. É Porco comendo Tigres. E sai da frente que estamos voando. Viva o Porco!