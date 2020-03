Polícia estoura fábrica clandestina de placas frias em Campo Grande

Dono da fábrica contou que trabalhou em empresa que fornecia placas para o Detran

Quatro homens foram presos ©DIVULGAÇÃO/PC

Quatro homens foram presos durante a madrugada desta segunda-feira (2), no bairro Tiradentes, em Campo Grande, depois da polícia descobrir uma fábrica clandestina de placas frias. Cada placa era vendida por R$ 250.





Os policiais do Batalhão do Choque chegaram até a fábrica clandestina depois de uma denúncia anônima de que em uma casa, no bairro Tiradentes estava sendo ocultada uma motocicleta esportiva que havia sido roubada, no bairro Mata do Jacinto. Quando os militares chegaram até a residência, encontraram o morador saindo em um veículo Volkswagen Golf. Ele tentou fugir, mas acabou abordado. Aos policiais confessou que estava escondendo a moto, e que havia trocado a placa por um fria que teria comprado pelo valor de R$ 250, de um homem no bairro Santo Eugênio.





Quando os policiais chegaram a casa no bairro Santo Eugênio encontraram o dono da casa e várias placas no local. Ele confessou que revendia as placas pelo valor de R$ 250, mas quem as fabricava era seu tio de 42 anos, morador do bairro Monte Castelo.





Os militares foram até a residência e lá encontraram o dono da fábrica clandestina e várias placas, lacres e arames. O homem confessou que havia trabalhado em uma empresa que fabricava placas e fornecia ao Detran, sendo que teria resolvido fazer a confecção de placas frias para a sua comercialização. Todos foram levados para a delegacia.