Pedal das Divas reúne ciclistas em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a Associação Esportiva Gilmar Bicicletas (AEGB) organizou neste domingo (08.03) o Pedal das Divas. O evento, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, instituído na mesma data pela Organização das Nações Unidas (ONU), reuniu 28 ciclistas em um percurso de aproximadamente 25 quilômetros em Campo Grande.





De acordo com a organizadora do evento, Divina Lúcia Batista, de 55 anos, as atividades tiveram início às 8 horas. O trajeto teve como ponto de partida a Avenida Fabio Zahran, passou pela Afonso Pena, até chegar ao Parque dos Poderes e Parque das Nações Indígenas. O percurso terminou na loja Gilmar Bicicletas do Centro, localizada na Rua Pedro Celestino, por volta das 10 horas. No final, todas receberam medalhas de participação.





O pedal voltado a mulheres não ocorre apenas no dia 8 de março. Segundo Divina Lúcia, o passeio ciclístico acontece semanalmente às quintas-feiras, às 19h45, tendo como ponto de partida a loja da Pedro Celestino. O nome “Pedal das Divas” foi dado em 2011, mas, segundo ela, as ciclistas reúnem-se desde 1987.





“O Pedal das Divas representa nossa liberdade, nossa conquista no pedal, a cada quilômetro vencido é um motivo de festa, pois foi mais um obstáculo ultrapassado”, afirma Divina Lúcia. “Levamos o esporte e saúde a cada mulher. Quando conquistamos mais uma mulher para a prática do ciclismo, é mais uma vitória como, por exemplo, contra a depressão e outros males”, frisa.





A atividade semanal, aberta ao público feminino, é realizada em ritmo moderado (entre 22 e 25 km/h), na qual as ciclistas percorrem de 25 a 40 quilômetros. O objetivo é incentivar a prática de atividade física e proporcionar a oportunidade de pedalar em pelotão, sentir a adrenalina e o vento no rosto. De acordo com a organização, o grupo deve pedalar de modo compacto e sem paradas, exceto em caso de algum imprevisto no percurso.