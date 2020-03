Pastor faz a mulher refém e posta agressões ao vivo pela internet

Polícia fechou quarteirão no bairro Giocondo Orsi ©Kisie Ainoã

Amigos acompanharam pela internet parte das agressões feitas por um pastor contra a companheira, mantida em cárcere nesta quinta-feira (12).





Equipes das policias Militar, Civil, do Batalhão de Choque, do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) e do Corpo de Bombeiros fecharam acesso a um quarteirão da Rua Cláudia, no Bairro Giocondo Orsi, em Campo Grande, onde ele mantém a vítima refém.





A identificação do casal ainda não foi confirmada, mas os dois são conhecidos por participação em eventos religiosos na região de Campo Grande.



Bope e outras forças de segurança participam das negociações ©Leonardo de França

A polícia foi acionada depois do pastor transmitir lives no Facebook. Nas imagens, ele aparecia com uma faca, inclusive, com roupas e o cabelo da mulher cortados.





Deitado na cama, em um quarto revirado, nos vídeos ele fale de operações plásticas que teria pago à mulher e a acusa de traição por vingança. "Fiz muitas coisas erradas na minha vida, feri muito gente e ela quis se vingar", disse. Também na live, ele repete várias vezes o nome da esposa que pede para o pastor parar e chora. O homem chegou a ameaçar suicídio.





No início da tarde, o homem trocou a foto do perfil da companheira, postando mechas do cabelo dela. Depois, a página foi excluída.





Neste momento, um negociador da polícia tenta convencer o homem a se entregar. Uma das condições impostas por ele foi a retirada da imprensa do local. Por isso, os repórteres acompanham a situação a cerca de uma quadro do sobrado onde o casal está.



No perfil da mulher, homem postou imagem de cabelo cortado